США заинтересованы в разрыве дипотношений Венесуэлы и Кубы

Соединенные Штаты Америки собираются продолжить разрыв дипломатических отношений между Кубой и Венесуэлой.
Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
По его словам, массовые протесты населения Венесуэлы рано или поздно должны привести к окончанию влияния Кубы на их страну.
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