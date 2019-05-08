США заинтересованы в разрыве дипотношений Венесуэлы и Кубы

Соединенные Штаты Америки собираются продолжить разрыв дипломатических отношений между Кубой и Венесуэлой.

Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, массовые протесты населения Венесуэлы рано или поздно должны привести к окончанию влияния Кубы на их страну.