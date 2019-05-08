Госпогранслужба Украины усилила охрану в преддверии 9 мая

Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности накануне Дня Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Согласно предоставленной информации, на усиление мер охраны Госпогранслужба Украины пошла для того, чтобы не допустить на территорию постсоветской республики байкеров из России.

Речь, указали в украинском ведомстве, идет о движении байкеров "Ночные волки".

Отметим, что "Ночные волки" регулярно проводят патриотичные марши, приуроченные ко Дню Победы. Также члены клуба активно поддерживают вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации и образование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: facebook.com/ Державна прикордонна служба України