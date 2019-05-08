Госпогранслужба Украины усилила охрану в преддверии 9 мая

Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности накануне Дня Победы.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
Согласно предоставленной информации, на усиление мер охраны Госпогранслужба Украины пошла для того, чтобы не допустить на территорию постсоветской республики байкеров из России.
Речь, указали в украинском ведомстве, идет о движении байкеров "Ночные волки".
Отметим, что "Ночные волки" регулярно проводят патриотичные марши, приуроченные ко Дню Победы. Также члены клуба активно поддерживают вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации и образование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Фото: facebook.com/ Державна прикордонна служба України
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