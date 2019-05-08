СМИ: поддержавшим военный переворот депутатам Венесуэлы грозит тюрьма

Перешедшие на сторону оппозиции и поддержавшие неудавшийся военный переворот семеро депутатов Конституционной ассамблеи Венесуэлы будут привлечены к уголовной ответственности.
Как сообщает ряд западных СМИ, соответствующее решение принял Верховный суд страны. В ближайшее время в отношении депутатов будет открыто уголовное расследование. Парламентариям предъявят обвинения в государственной измене и заговоре с целью свержения действующей власти.
Кроме того, все депутаты, которые принимали участие в попытке переворота, организованного лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, будут лишены депутатской неприкосновенности.
Напомним, 30 апреля Гуайдо выступил на авиабазе "Карлота" с призывом к военным страны перейти на сторону оппозиции и народа, пока "не стало слишком поздно". Позднее он признался, что не просчитал расстановку сил при проведении вооруженного переворота. По его словам, главная ошибка оппозиционных сил была в том, что они слишком переоценили роль военных. Гуайдо считает, что представителям "нового правительства" не хватило солдат, чтобы справиться с режимом Мадуро.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что решение об аресте Хуана Гуайдо не может принять исполнительная власть Венесуэлы, поскольку данный вопрос находится в ведении других компетентных органов.
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