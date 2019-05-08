ВМС США направят корабль к берегам Венесуэлы

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки направят к берегам Венесуэлы свой корабль.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил вице-президент США Майк Пенс.

По словам Пенса, госпитальный корабль Comfort направится в регион в июне текущего года.

Вице-президент США отметил, что морское судно будет предоставлять нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь.

В ходе своего выступления на конференции Майк Пенс также призвал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку.