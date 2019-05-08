ВМС США направят корабль к берегам Венесуэлы

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки направят к берегам Венесуэлы свой корабль.
Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил вице-президент США Майк Пенс.
По словам Пенса, госпитальный корабль Comfort направится в регион в июне текущего года.
Вице-президент США отметил, что морское судно будет предоставлять нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь.
В ходе своего выступления на конференции Майк Пенс также призвал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Жители Стамбула устроили "кастрюльный протест" в связи с решением ЦИК отменить итоги выборов мэра. Чем это грозит Турции, "Правде.Ру" рассказал эксперт.