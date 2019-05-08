6 млн жителей Германии не умеют писать и читать на немецком языке

Больше 6 миллионов жителей Германии испытывают серьезные трудности с пониманием или написанием текста на немецком языке.
Об этом, ссылаясь на проведенное в минувшем году исследование, сообщает немецкое издание Die Zelt.
Так, пишут авторы материала, 6,2 млн жителей современной Германии - 7,3% от всего населения страны - не могут писать или читать на немецком языке. При этом говорить на нем у них получается.
Половина тех, кто испытывает подобные трудности, имеют мигрантские корни, сообщают немецкие средства массовой информации.
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