6 млн жителей Германии не умеют писать и читать на немецком языке

Больше 6 миллионов жителей Германии испытывают серьезные трудности с пониманием или написанием текста на немецком языке.

Об этом, ссылаясь на проведенное в минувшем году исследование, сообщает немецкое издание Die Zelt.

Так, пишут авторы материала, 6,2 млн жителей современной Германии - 7,3% от всего населения страны - не могут писать или читать на немецком языке. При этом говорить на нем у них получается.

Половина тех, кто испытывает подобные трудности, имеют мигрантские корни, сообщают немецкие средства массовой информации.