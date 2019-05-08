Невъездной Андрей Мерзликин перебежал границу Украины в поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на территорию Украины, незаконно пересек государственную границу страны в рапсовом поле.
"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины!", - написал актер на своей странице в Instagram.
В настоящее время Мерзликин отдыхает в Молдавии. По его словам, узнав, что поле находится на территории Украины, он не смог удержаться и забежал на него. Такой поступок актера мог повлечь за собой реальную уголовную ответственность. Стоит добавить, что на кадрах видеозаписи не видно никаких обозначений государственной границы.
Напомним, в 2017 году Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны более 140 российским деятелям культуры, среди которых множество знаменитых актеров, артистов и режиссеров. В список попал и Мерзликин, которого посчитали лицом "создающим угрозу национальной безопасности" Украины.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа депутатов Верховной Рады обратилась к руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку с просьбой запретить въезд на территорию страны итальянскому музыканту Тото Кутуньо.
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