Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии

Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Об этом, ссылаясь на соучредителя швейцарской фирмы Стефани Шафрот, сообщают украинские средства массовой информации.
Так, сообщает издание "Наши гроши", власти Киева якобы предлагали Leuppi & Schafroth Architekten уступить им права на проект за 38 тысяч долларов. Но руководство компании отвергло предложение. Дело в том, что реальная стоимость проекта, заявляет Стефани Шафрот, составляет 5,8 миллионов долларов.
Однако, посетовала Шафрот, власти Киева возводят мост, который почти полностью повторяет проект моста от Leuppi & Schafroth Architekten.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве мостового перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в феврале 2017-го года. Предполагается, что уже в конце мая текущего года пост будет готов.
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