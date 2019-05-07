Прокуратура немецкого Штутгарта наложила на Porsche штраф в размере 535 млн евро

Прокуратура немецкого города Штутгарта наложила на автоконцерн Porsche штраф в размере 535 миллионов евро.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Наказание настигло знаменитый автоконцерн в связи с так называемым дизельным скандалом. Так, немецкие правоохранительные органы считают, что Porsche — дочернее предприятие Volkswagen — допустило ряд ошибок в надзоре за развитием своих автомобилей.
Дизельным скандалом, напомним, называют грандиозную аферу концерна Volkswagen. В 2015-м году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.
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