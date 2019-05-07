Порошенко поручил своим подчиненным не голосовать за инаугурацию 19 мая

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен помешать инаугурации Владимира Зеленского, запланированной на 19 мая.

Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Балог.

Так, сообщил украинский депутат, глава государства якобы дал своим подчиненным — членам фракции "Блок Петра Порошенко" — поручение не поддерживать во время голосования проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 19 мая.

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