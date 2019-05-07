Порошенко поручил своим подчиненным не голосовать за инаугурацию 19 мая

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен помешать инаугурации Владимира Зеленского, запланированной на 19 мая.
Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Балог.
Так, сообщил украинский депутат, глава государства якобы дал своим подчиненным — членам фракции "Блок Петра Порошенко" — поручение не поддерживать во время голосования проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 19 мая.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Владимир Путин подписал указ об упрощенной паспортизации жителей Донбасса. Это большая геополитическая и нравственная победа дончан и России, сказала в интервью "Правде.Ру" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.