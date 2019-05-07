Глава МИД Ирана допускает создание с РФ и Турцией механизма обхода санкций США

Иран не отрицает возможности создания единого финансового механизма с Российской Федерацией и Турцией, который позволит обойти санкции Соединенных Штатов Америки.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
У европейских государств, например, указал глава иранского внешнеполитического ведомства, такой механизм существует.
Отметим, что Мохаммад Джавад Зариф говорит об INSTEX - финансовом механизме, который позволяет Франции, Германии и Великобритании вести дела с Ираном в обход санкций США.
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