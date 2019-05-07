Глава МИД Ирана: население Ближнего Востока презирает США

Соединенные Штаты Америки не чувствуют себя безопасно на Ближнем Востоке. Дело в том, что местное население презирает эту страну.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Twitter заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Обвинения и угрозы США в отношении Ирана, отметил глава иранского внешнеполитического ведомства, не изменят положения дел.

Недавно, напомним, Соединенные Штаты Америки направили к берегам Ирана свой авианосец "Авраам Линкольн" с бомбардировщиками. Официальный Вашингтон назвал свои действия "ясным и безошибочным сигналом", на который Тегерану стоило бы обратить свое внимание.