Глава МИД Ирана: население Ближнего Востока презирает США

Соединенные Штаты Америки не чувствуют себя безопасно на Ближнем Востоке. Дело в том, что местное население презирает эту страну.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Twitter заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обвинения и угрозы США в отношении Ирана, отметил глава иранского внешнеполитического ведомства, не изменят положения дел.
Недавно, напомним, Соединенные Штаты Америки направили к берегам Ирана свой авианосец "Авраам Линкольн" с бомбардировщиками. Официальный Вашингтон назвал свои действия "ясным и безошибочным сигналом", на который Тегерану стоило бы обратить свое внимание.
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