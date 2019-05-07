В Иране сравнили отправку авианосца США в Персидский залив с психологической войной

Заявления представителей Белого дома о намерении отправить в Персидский залив американскую ударную группу во главе с авианосцем ВМФ США "Авраам Линкольн" являются элементом психологической войны. Об этом заявил представитель Верховного совета Ирана по национальной безопасности Кейван Хосрави.



США отправляют авианосец к берегам Ирана «в ответ на тревожные признаки» / Новости от 06.05.2019 11:45

"Заявление Джона Болтона - это неуклюжее применение приемов психологической войны", - сказал Хосрави и добавил, что американский авианосец уже несколько недель находится в Средиземном море, передает агентство "Интерфакс".

Как заявил в воскресенье советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон направит на Ближний Восток бомбардировщики и авианосную ударную группировку для того, что "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы США или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Затем исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан назвал решение об отправке авианосца "Авраам Линкольн" "предусмотрительной передислокацией" в условиях поступающих от Ирана угроз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что руководство Ирана планирует частично отказаться от своих обязательств по ядерной сделке 2015 года в ответ на восстановление Соединенными Штатами санкций против Тегерана.

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