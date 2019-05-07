Ополченцы ДНР перехватили сбитый бойцами ВСУ украинский беспилотник

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватило беспилотник Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По словам специалиста, неподалеку от подконтрольного Киеву населенного пункта Новгородское работал украинский отряд радиоэлектронной борьбы. Им, сообщает Безсонов, якобы была поставлены задача препятствовать полету беспилотников миссии ОБСЕ в этом районе.
Но, заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР, вышло так, что бойцы ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат своих коллег, находившихся неподалеку.
Первыми, по словам Безсонова, беспилотник обнаружили ополченцы.
"Выражаем искреннюю признательность командиру 502-го батальона РЭБ ВС Украины за оказание содействия в оснащении подразделений Народной милиции средствами воздушной разведки", - объявил Даниил Безсонов.
Фото: Министерство обороны Украины.
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