Украина готовит России "сюрприз" за выдачу жителям Донбасса российских паспортов - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал журналистам об ответных действиях на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
"Сейчас мы разрабатываем действенный ответ Москве. Пока не буду раскрывать подробности, но скажу, что он будет асимметричным и системным. Пусть это останется сюрпризом для России", - заявил Климкин.
"Чтобы выработать эффективный ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса я обратился к международным партнерам, в частности к главам МИД G7, чтобы они ввели новые санкции против России за ее противоправные действия на Донбассе", - пояснил глава украинского МИД.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям отдельных территорий Донецкой и Луганской области.
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