Украина готовит России "сюрприз" за выдачу жителям Донбасса российских паспортов - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал журналистам об ответных действиях на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.



Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией / Новости от 26.11.2018 23:33

"Сейчас мы разрабатываем действенный ответ Москве. Пока не буду раскрывать подробности, но скажу, что он будет асимметричным и системным. Пусть это останется сюрпризом для России", - заявил Климкин.

"Чтобы выработать эффективный ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса я обратился к международным партнерам, в частности к главам МИД G7, чтобы они ввели новые санкции против России за ее противоправные действия на Донбассе", - пояснил глава украинского МИД.