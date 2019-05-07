Украина потеряла намного больше от разрыва торговых отношений с Россией

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что оценил ущерб Украины от разрыва торговых отношений с Россией. По его мнению, украинская сторона потеряла намного больше, чем Россия.



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Саливон пояснил, что в 2018 году внешнеэкономическая торговля с Россией уменьшилась в три раза по сравнению с 2013 годом. Примечательно, что украинский экспорт в Россию уменьшился в четыре раза, а импорт из России в Украину сократился в три раза.

"Если считать в конкретных цифрах, то наш экспорт и импорт упал на 11,5 миллиарда долларов. Но если для России 11,5 миллиардов долларов - это 0,8% ВВП, то для Украины - больше десяти процентов ВВП", - рассказал Саливон.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с президентом украинского аналитического центра, экономистом Александром Охрименко, который рассказывал о крахе украинской экономики.

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