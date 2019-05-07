Правительство Эстонии отказалось ратифицировать пограндоговор с РФ

Сформировавшие новое правительство Эстонии партии не включили в свое коалиционное соглашение положение о ратификации пограничного договора с Российской Федерацией.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Вчера, 6 мая, член комиссии по иностранным делам парламента Эстонии и депутат от Консервативной народной партии Руубен Каалеп объявил, что парламент страны не собирается рассматривать вопрос ратификации пограничного договора с РФ.
Напомним, что линия эстонско-российской государственной границы была согласована еще в далеком 2005-м году. В том же году был подписан и договор, но власти Эстонии включили в него упоминание Тартуского договора 1920 года.
Российская Федерация в ответ на это отозвала свою подпись. Таким образом процесс остался незавершенным.
Лишь в феврале 2014-го года главы МИД России и Эстонии подписали договор. В правительстве прибалтийской республики, однако, далеко не все согласны с договором в его нынешнем виде. Именно поэтому новое эстонское правительство отказывается его ратифицировать.
Фото: flickr.com/ Troy David Johnston
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