Посол США в Киеве Йованович покинет свою нынешнюю должность

Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович в скором времени покинет свой пост. В настоящее время глава диппредставительства США вернулась в Вашингтон для дополнительных консультаций.



Посольство США назвало «объединительный собор» в Киеве историческим / Новости от 15.12.2018 23:18

Как уточняет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники, до назначения нового посла его обязанности будет исполнять временный поверенный, кандидатура которого пока не определена.

"Она подтвердила дату своего отъезда позднее в этом месяце, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине", - пояснили в американском посольстве.

Напомним, Мари Йованович возглавила посольства США в Киеве с 2016 года. До этого она занимала аналогичные должности в Киргизии и Армении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о списке "привилегированных" людей, который передала ему Мари Йованович. По словам Луценко, посол США в Украине указала ему на лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие. В Государственном департаменте США эти обвинения отвергли и назвали откровенной фальсификацией.

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