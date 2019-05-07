Президент Латвии Раймонд Вейонис не будет баллотироваться на второй срок

Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на второй срок правления.
Об этом сообщает латвийское национальное информационное агентство LETA.
Как пишут авторы материала, о своем решении не баллотироваться на второй президентский срок Раймонд Вейонис объявил после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
Президентский срок нынешнего главы постсоветской республики истекает в июле текущего года. Раймонд Вейонис занимает пост президента Латвии с 2015 года.
Примечательно, что глава Латвии не обладает всей полнотой власти и выполняет лишь представительские функции. Президента страны выбирает Сейм.
Фото: Раймонд Вейонис.
Источник: Википедия.
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