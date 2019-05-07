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Латвия и Эстония договорились о пошлине на импорт российской электроэнергии

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Латвия и Эстония договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Об этом в эфире телеканала ETV+ заявил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар.

Таким образом Рига и Таллин пытаются если не устранить "нечестную конкуренцию", то хотя бы смягчить ее.

Отметим, что производимая из ископаемых источников российская электроэнергия не облагается квотами на выброс углекислого газа. В связи с этим стоимость ее оказывается почти в два раза ниже электричества, производимое эстонским энергетическим концерном Eesti Energia.

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Темы Латвия Россия Эстония экономика Прибалтика
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