В Шри-Ланке обнаружен тренировочный лагерь боевиков

Полиция и армия Шри-Ланки в ходе масштабного совместного рейда в центральных районах страны обнаружили тренировочной лагерь боевиков.

Речь, сообщает интернет-издание Ada Derana, идет о группировке "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

Согласно предоставленной информации, в тренировочном лагере проходили военную подготовку 38 боевиков.

Среди них, сообщает Ada Derana, был и Захран Хашим - предполагаемый координатор серии взрывов, которые прокатились по Шри-Ланке несколько недель назад.

Напомним, что 21 апреля в нескольких районах страны прогремели восемь взрывов. В общей сложности они унесли жизни 260 человек.