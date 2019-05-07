Одобрение Трампа на посту президента США достигло исторического максимума

Показатель одобрения работы действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа достиг наивысшего за весь его президентский срок уровня.
Так, 46 % опрошенных американцев довольны Трампом.
Об этом свидетельствуют результаты исследования американской социологической службы Gallup.
Специалисты считают, что столь резкий рост популярности президента США объясняется увеличением количества рабочих мест в стране, хорошими темпами роста ВВП, а также завершившемся недавно расследованием о причастности РФ к американским выборы в 2016-м году.
В ходе своего расследования спецпрокурор Роберта Мюллера, напомним, не нашел доказательств вмешательства Москвы в выборы президента США.
Фото: kremlin.ru.
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