Одобрение Трампа на посту президента США достигло исторического максимума

Показатель одобрения работы действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа достиг наивысшего за весь его президентский срок уровня.

Так, 46 % опрошенных американцев довольны Трампом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования американской социологической службы Gallup.

Специалисты считают, что столь резкий рост популярности президента США объясняется увеличением количества рабочих мест в стране, хорошими темпами роста ВВП, а также завершившемся недавно расследованием о причастности РФ к американским выборы в 2016-м году.

В ходе своего расследования спецпрокурор Роберта Мюллера, напомним, не нашел доказательств вмешательства Москвы в выборы президента США.

Фото: kremlin.ru.