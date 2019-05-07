Порошенко пропустил допрос в Генпрокуратуре Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко пропустил допрос в Генеральной прокуратуре Украины, назначенный на 10 часов утра, в рамках расследования дела о преступлениях против участников Майдана. Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.



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"Две недели назад был вызван президент Украины Петр Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения", - передает агентство "Интерфакс" слова представителя украинской Генпрокуратуры.

Горбатюк добавил, что Порошенко был вызван для того, что дать "дополнительные пояснения по событиям Майдана". Нынешний допрос должен быть стать для главы государства уже вторым по счету в качестве свидетеля.

"За два года он не подписал протокол первого допроса. Пообещал, что подпишет завтра, мы напоминали не один раз, но он так и не появился. Будем далее вызывать", - заключил прокурор.

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