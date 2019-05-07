Родео-роуд в Лос-Анджелесе переименовали в честь Барака Обамы

На карте американского города Лос-Анджелес появился бульвар имени 44-го президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы.
Ранее, отметим, улица называлась Родео-роуд.
Таким образом город признал вклад, который Обама внес как в его развитие, так и в развитие всей страны. Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter написал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.
Примечательно, что район бывшей Родео-роуд заселен преимущественно афроамериканцами. Также эта улица примыкает к проспекту имени Мартина Лютера Кинга — известного на весь мир лидера движения за гражданские права чернокожих в США.
Напомним, что Барак Обама возглавлял Соединенные Штаты Америки с 2009 по 2017 годы.
Фото: kremlin.ru.
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