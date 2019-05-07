В США открыли памятник обвиняемому в участии в Холокосте литовцу

В пригороде Чикаго состоялась торжественная церемония открытия памятного монумента в честь обвиняемого в причастности к Холокосту командира "Лесных братьев" Адольфуса Раманаускаса. В акции принял участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



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"Открыт монумент в честь некоего Адольфуса Раманаускаса, обвиняемого в причастности к Холокосту. Особый цинизм акции состоял в том, что по времени она практически совпала с Днем памяти жертв Холокоста, прошла накануне Дня Победы союзных войск в Европе", - прокомментировало церемонию посольство России в США, передает агентство ТАСС.

Российские дипломаты замечают, что единственная организация в Соединенных Штатах, которая выступила против установки монумента, была проигнорирована "американскими властями, правозащитными организациями и многочисленными фондами изучения Восточной Европы".

Представители посольства призвали Вашингтон "образумить своих прибалтийских сателлитов", пытающихся навязывать Западу ценности тех, кто был ответственен за проведение этнических чисток.

"Фальсификация истории имеет вполне практическую цель - обелить профашистский "Фронт литовских активистов", который еще до вступления в Литву немецких войск начал казни и грабежи евреев и поляков", - заключают российские дипломаты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отвратительной акцией" назвали видеоролик о "Лесных братьях" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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