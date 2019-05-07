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Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Палате представителей Конгресса США состоялось итоговое голосование по импичменту президента Дональда Трампа по обвинению в "подстрекательстве к мятежу".

По итогам голосования нижняя палата американского парламента объявила импичмент Дональду Трампу по предъявленной статье обвинения.

Помимо этого, действующий лидер США обвиняется в совершении "тяжких преступлений и проступков". В случае объявления импичмента Трампу будет запрещено занимать выборные должности, что лишит его возможности баллотироваться в президенты в 2024 году.

Однако, даже в случае, если документ об импичменте получит одобрение нижней палаты американского парламента, ему еще предстоит рассмотрение в сенате. Немногим ранее стало известно, что сенат отказался прервать каникулы для судебного разбирательства по этому делу, лишив таким образом демократов возможности отрешить Трампа от должности до истечения срока его президентских полномочий.

Автор: Людмила Черткова
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