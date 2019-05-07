Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу

В Палате представителей Конгресса США состоялось итоговое голосование по импичменту президента Дональда Трампа по обвинению в "подстрекательстве к мятежу".
По итогам голосования нижняя палата американского парламента объявила импичмент Дональду Трампу по предъявленной статье обвинения.
Помимо этого, действующий лидер США обвиняется в совершении "тяжких преступлений и проступков". В случае объявления импичмента Трампу будет запрещено занимать выборные должности, что лишит его возможности баллотироваться в президенты в 2024 году.
Однако, даже в случае, если документ об импичменте получит одобрение нижней палаты американского парламента, ему еще предстоит рассмотрение в сенате. Немногим ранее стало известно, что сенат отказался прервать каникулы для судебного разбирательства по этому делу, лишив таким образом демократов возможности отрешить Трампа от должности до истечения срока его президентских полномочий.
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