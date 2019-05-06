Макрон заявил о взаимных обязательствах России и Совета Европы

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон призвал Совет Европы уважать Российскую Федерацию и ее права.

Необходимо, подчеркнул глава государства, относиться к России как к равному участнику организации.

Российская Федерация, указал Макрон, также должна выполнять свои обязанности перед международной организацией.

Напомним, что после вхождения Крымского полуострова в состав РФ в 2014-м году Совет Европы наложил санкции на Россию. Москва же в ответ приостановила выплаты членских взносов.

Конфликт привел к тому, что руководство международной организации приняло решение лишить российскую делегацию права голоса.

Фото: kremlin.ru.