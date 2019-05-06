Помпео рассказал об обеспокоенности США действиями Китая в Арктике

Соединенные Штаты Америки обеспокоены действиями Китайской народной республики в Арктике.

Об этом в ходе своего рабочего визита в Финляндию заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Так, указал специалист, Китай стремительно развивает свою инфраструктуру в Арктике. Рано или поздно, считает Помпео, Пекин может использовать свое исследовательское гражданское присутствие в регионе для укрепления военного присутствия.

Например, подчеркнул Помпео, КНР может развернуть в Арктике свои подводные лодки.

Фото: flickr.com.