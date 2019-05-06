Меган Маркл родила сына принцу Гарри

Герцогиня Сассекская родила сына в 5:26 утра по Гринвичу. Вес мальчика составил 3,26 килограмма. Соответствующая публикация была сделана на официальном Instagram аккаунте герцога и герцогини Сассекских.



Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца / Новости от 15.10.2018 14:20

Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что сейчас Меган Маркл и ее ребенок чувствуют себя хорошо и сейчас отдыхают после родов. Представители пресс-службы обратили внимание общественности на то, что принц Гарри лично присутствовал на родах. После рождения сына он рассказал журналистам, что покажет своего первенца уже через два дня. По словам принца Гарри, имя для мальчика еще не выбрали.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что королева Великобритании Елизавета II запретила носить Меган Маркл украшения из королевской коллекции.

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