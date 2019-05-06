Порошенко решил повысить зарплату военным ВСУ на Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял решение повысить заработную плату солдатам Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед украинскими военными.
Так, объявил Петр Порошенко, зарплата солдат ВСУ на Донбассе будет повышена на 190 долларов и составит 640 долларов.
Также, что примечательно, президент Украины призвал новоиспеченного президента Владимира Зеленского "не повторять ошибок" его предшественников и заботиться об украинской армии.
Фото: Министерство обороны Украины.
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