Депутат Рады совершил с супругой автомобильное путешествие по Крыму

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич с супругой совершил романтическое автомобильное путешествие по Крыму.



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"В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали - подходили, разговаривали", - написал народный избранник на своей странице в Facebook.

Депутат добавил, что жители Крыма поздравляли его с победой на президентских выборах Владимира Зеленского и радовались "что время Порошенко прошло". Под конец своего путешествия по полуострову Шуфрич вместе с женой бросил монетку в море, чтобы вновь вернуться в Крым.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам избранного президента Украины Владимира Зеленского, Донецкая и Луганская области могут вернуться в состав Украины только при условии крупномасштабной информационной кампании, которая докажет жителям оккупированных территорий, что они - украинцы.

Относительно Крыма Зеленский высказал мнение, что возвращение полуострова в состав Украины возможно только после смены власти в России. Также он пояснил, что считает текущую ситуацию на востоке Украины тупиковой.

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