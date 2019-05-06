Власти Колумбии обвинили Венесуэлу в поддержке колумбийских повстанцев

Власти Колумбии заявили, что военные из Венесуэлы обучают бойцов колумбийской Армии национального освобождения пользоваться российским зенитным оружием. Об этом заявил генерал Луис Наварро со ссылкой на данные разведки страны.



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По словам Наварро, колумбийские повстанцы используют территорию Венесуэлы в качестве убежища и тренируются на базах венесуэльской армии. Повстанцев учат пользоваться российскими ПЗРК "Игла".

"Это оружие, которое используют вооруженными силами Венесуэлы. У нас есть четкие доказательства и необходимые сведения, чтобы подтвердить, что Армия национального освобождения рассматривается как часть защиты режима Мадуро", - сказал колумбийский генерал.

В свою очередь представители повстанцев данные о своем сотрудничестве с военными Венесуэлы отрицают. "Между вооруженными силами Венесуэлы и Армией не существует какого-либо военного соглашения", - приводит агентство Bloomberg слова одного из лидеров движения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что решение об аресте лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо не может принять исполнительная власть страны, поскольку данный вопрос находится в ведении других компетентных органов.

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