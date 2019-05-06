За 220 млн евро в Париже продается особняк с видом на Эйфелеву башню

В Париже, столице Франции, выставлен на продажу дом напротив Эйфелевой башни.
Об этом сообщает компания по продаже элитной недвижимости Kalinka Group.
Здание, построенное во второй половине 19-го века, имеет площадь в 10,5 тысяч квадратных метров. Примечательно, что имя владельца особняка не раскрывается.
Известно лишь, что это две пожилые сестры, представительницы богатой и знатной французской династии.
Стоит шестиэтажный дом с видом на Эйфелеву башню и Сену 220 миллионов евро.
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