За 220 млн евро в Париже продается особняк с видом на Эйфелеву башню

В Париже, столице Франции, выставлен на продажу дом напротив Эйфелевой башни.

Об этом сообщает компания по продаже элитной недвижимости Kalinka Group.

Здание, построенное во второй половине 19-го века, имеет площадь в 10,5 тысяч квадратных метров. Примечательно, что имя владельца особняка не раскрывается.

Известно лишь, что это две пожилые сестры, представительницы богатой и знатной французской династии.

Стоит шестиэтажный дом с видом на Эйфелеву башню и Сену 220 миллионов евро.