Глава МИД Венесуэлы выразил надежду на увеличение поставок нефти РФ

Венесуэла надеется, что Российская Федерация увеличит поставки нефти из южноамериканской страны.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Также глава внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны указал, что официальный Каракас рассчитывает на увеличение инвестиций Москвы в нефтяную отрасль Венесуэлы.
Речь, отметил Хорхе Арреас, идет не просто об импорте, но и о производстве Россией нефти в Венесуэле.
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