Исследовательница из Британии обнаружила могилу легендарного Человека-слона

В Лондоне обнаружена могила скончавшегося в 1890-м году Джозефа Меррика. Всему миру он известен как Человек-слон.

У Меррика была необычная деформация тела.

Обнаружила могилу знаменитого Человека-слона биограф Джо Вигор-Манговин, сообщает ежедневная британская газета The Daily Telegrath.

Согласно предоставленной информации, местные власти дали обещание установить на безымянной могиле Джозефа Меррика мемориальную табличку с его именем.

Мужчина получил свое прозвище из-за непропорционально больших головы и кистей. Современные врачи считают, что Джозеф Меррик страдал от синдрома Протея.

Внешнее уродство мешало мужчине найти работу. Долгое время он выступал в цирковом шоу уродов. Скончался Человек-слон в возрасте 27 лет.