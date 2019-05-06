Исследовательница из Британии обнаружила могилу легендарного Человека-слона

В Лондоне обнаружена могила скончавшегося в 1890-м году Джозефа Меррика. Всему миру он известен как Человек-слон.
У Меррика была необычная деформация тела.
Обнаружила могилу знаменитого Человека-слона биограф Джо Вигор-Манговин, сообщает ежедневная британская газета The Daily Telegrath.
Согласно предоставленной информации, местные власти дали обещание установить на безымянной могиле Джозефа Меррика мемориальную табличку с его именем.
Мужчина получил свое прозвище из-за непропорционально больших головы и кистей. Современные врачи считают, что Джозеф Меррик страдал от синдрома Протея.
Внешнее уродство мешало мужчине найти работу. Долгое время он выступал в цирковом шоу уродов. Скончался Человек-слон в возрасте 27 лет.
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