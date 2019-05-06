Исследование: жители Латвии не готовы защищать свою страну в случае нападения

Большинство граждан современной Латвии не готовы защищать свою страну в случае нападения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса SKDS, латышского Центра изучения общественного мнения.
Примечательно, что опрос был проведен по заказу Министерства обороны Латвии.
Так, согласно предоставленной информации, больше трети — 36,4 % — опрошенных в случае нападения на их страну агрессора продолжат спокойно жить на территории страны. Чуть меньше трети — 28,7 % — затруднились с ответом.
Сопротивляться новой власти ненасильственно готовы лишь 12,4% респондентов, а действовать насильственными методами и того меньше — всего 7,7%.
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