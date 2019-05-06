Генпрокуратура Украины допросит Порошенко 7 мая

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что на 7 мая запланирован допрос президента Петра Порошенко. По информации источника в украинский генпрокуратуре, Порошенко должен будет дать показания о преступлениях против участников Евромайдана.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что команда Зеленского поддержала инициативу о запрете на выезд из Украины для Петра Порошенко. Украинские СМИ сообщали, что с соответствующим иском обратился в суд журналист Александр Дубинский. Он призвал не выпускать из страны Порошенко, главу его администрации Игоря Райнина, а также главу его фракции в парламенте Игоря Кононенко.
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