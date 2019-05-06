За первые месяцы 2018-го года Порошенко заработал 12,4 млн долларов

Действующий президент Украины Петр Порошенко за первые месяцы текущего года заработал 12,4 миллиона долларов.
Об этом следует из декларации о доходах главы постсоветской республики.
Так, например, Петр Порошенко получил порядка восьми миллионов долларов дивидендов от публичного акционерного общества ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".
Еще около четырех миллионов долларов главе государства перечислило Министерство финансов Украины. Таким образом ведомство вернуло украинскому президенту стоимость приобретения облигаций внутреннего государственного займа.
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