В Шри-Ланке после массовых беспорядков заблокировали соцсети и мессенджеры

Власти Шри-Ланки заблокировали гражданам доступ к социальным сетям и мессенджерам.

Так, согласно предоставленной информации, жители страны в данный момент не могут воспользоваться YouTube, Facebook, WhatsApp и Viber.

Также власти ввели комендантский час в городе Негомбо.

Отметим, что причинами ограничений стали столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин, которые произошли в этом населенном пункте.

Примечательно, что власти Шри-Ланки блокируют доступ к соцсетям и мессенджерам далеко не в первый раз.