Элитная квартира Зеленского в Крыму может стоить от 12 до 40 миллионов рублей

В начале мая текущего года стало известно о том, что супруга Владимира Зеленского Елена приобрела в крымском поселке Ливадия квартиру.
Сообщалось, что жилплощадь расположена в элитном жилом поселке "Император". Точной информации относительно стоимости покупки нет, но известно, что квартиры в этом районе стоят от 12 до 40 миллионов рублей.
В штабе Владимира Зеленского сообщили, что семья народного избранника купила элитную недвижимость якобы до вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации.
Сам же новоиспеченный президент Украины заявил, что воспользуется квартирой лишь после того, как Крым вновь станет украинским.
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