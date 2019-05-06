Элитная квартира Зеленского в Крыму может стоить от 12 до 40 миллионов рублей

В начале мая текущего года стало известно о том, что супруга Владимира Зеленского Елена приобрела в крымском поселке Ливадия квартиру.

Сообщалось, что жилплощадь расположена в элитном жилом поселке "Император". Точной информации относительно стоимости покупки нет, но известно, что квартиры в этом районе стоят от 12 до 40 миллионов рублей.

В штабе Владимира Зеленского сообщили, что семья народного избранника купила элитную недвижимость якобы до вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

Сам же новоиспеченный президент Украины заявил, что воспользуется квартирой лишь после того, как Крым вновь станет украинским.