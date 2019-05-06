Депутат Рады заявил о необходимости "обезлюдить Донбасс"

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко обратился к властям Украины с призывом "обезлюдить Донбасс", лишив регион всех трудовых ресурсов.



Советник Зеленского заявил, что Украина вернет Донбасс через пять лет / Новости от 02.05.2019 17:50

"Стратегия должна быть. Стратегия - обезлюдить Донбасс. Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан", - сказал украинский депутат в интервью интернет-порталу Politeka.

По словам политика, в подобном шаге нет ничего "геноцидного", поскольку Россия занимается тем же самым. Депутат также предложил лишать украинского гражданства тех жителей Донбасса, которые на пятый год войны решили получить российский паспорт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского будет поддерживать прежний курс Петра Порошенко по интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику. Курс, который мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать", - сказал представитель штаба Зеленского.

Читайте также: Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт

Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта