На Аляске впервые в истории состоялась акция "Бессмертный полк"

В Анкоридже — крупнейшем городе американского штата Аляска — впервые в истории прошла акция "Бессмертный полк".
Примечательно, что в ней приняли участие как русскоязычные, так и англоязычные граждане Соединенных Штатов Америки.
По словам организаторов акции, в шествии участвовали порядка 100 человек. В основном, говорят координаторы мероприятия, это русские женщины, что вышли замуж за американцев. Многие из них пришли на акцию со своими супругами.
Отметим, что впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в США в 2015 году. Мероприятие тогда прошло в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Атланте.
Фото: kremlin.ru
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