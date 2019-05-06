На Аляске впервые в истории состоялась акция "Бессмертный полк"

В Анкоридже — крупнейшем городе американского штата Аляска — впервые в истории прошла акция "Бессмертный полк".

Примечательно, что в ней приняли участие как русскоязычные, так и англоязычные граждане Соединенных Штатов Америки.

По словам организаторов акции, в шествии участвовали порядка 100 человек. В основном, говорят координаторы мероприятия, это русские женщины, что вышли замуж за американцев. Многие из них пришли на акцию со своими супругами.

Отметим, что впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в США в 2015 году. Мероприятие тогда прошло в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Атланте.

Фото: kremlin.ru