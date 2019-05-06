Кандидат на пост президента Панамы объявил себя победителем до окончания подсчета голосов

Кандидат на пост президента Панамы Лаурентино Кортисо объявил себя победителем прошедших в стране выборов главы государства.

Примечательно, что подсчет голосов по результатам президентских выборов еще не окончен. Так, согласно последним данным, после подсчета 93,91% голосов, за Кортисо отдано 33,01% голосов, а за ближайшего его преследователя, Ромуло Ру — 31,08%.

Примечательно, что выборы президента в Панаме проходят в один тур. В голосовании побеждает кандидат, набравший большинство голосов.

Отметим, что Лаурентино Кортисо является кандидатом на пост президента Панамы от оппозиционной Революционно-демократической партии.