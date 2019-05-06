Венесуэла указала США на необходимость уважать международное право

Венесуэла призывает Соединенные Штаты Америки к диалогу и уважению международных прав.
Соответствующее заявление опубликовал МИД латиноамериканской страны.
В заявлении главного внешнеполитического ведомства Венесуэлы отметили, что настал момент "для диалога, для здравого смысла, для возврата к уважению международных прав и двусторонних отношений".
В МИД Венесуэлы также добавили, что Российская Федерация поддерживает проведение диалога в международном сообществе.
Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обсудили вчера растущее внешнее давление на страну и опасные провокационные шаги оппозиции.
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