Израильские военные устранили одного из командиров ХАМАС

Представители ХАМАС подтвердили, что в результате авиаудара погиб их командир, которого в финансировании палестинцев. Местные СМИ утверждают, что израильская армия впервые с 2014 применила авиаудар для "точечной ликвидации".



Из сектора Газа по Израилю было запущено более 400...

В пресс-службе израильской армии пояснили, что целью авианалета был Ахмед Худари, который заведовал денежными переводами из Ирана в Палестину. Всего израильская армия поразила около 300 целей за время активизации боевых действий в секторе Газа. Палестинцы выпустили по Израилю более 400 ракет и убили трех мирных жителей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о обострении ситуации в секторе Газа, которое не помешало организаторам международного музыкального конкурса "Евровидение" вести приготовления к церемонии открытия конкурса. Примечательно то, что Тель-Авив находится в нескольких десятках километров от сектора Газа и в прошлом неоднократно подвергался обстрелам.

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