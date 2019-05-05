Россия и остальные государства должны убраться из Венесуэлы - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России необходимо "свернуть присутствие" в Венесуэле. О том, что позиция Вашингтона по Боливарианской республике остается неизменной он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
"Наша точка зрения остается неизменной. Мы хотим, чтобы Россия свернула свое присутствие в Венесуэле. Остальным странам тоже придется убраться из этой страны", - заявил Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп опроверг слова Помпео о том, что якобы действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул страну. Госсекретарь сделал это заявление в разгар вооруженного переворота, который организовал оппозиционный лидер Хуан Гуаидо.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Хуан Гуаидо признал свою ошибку в организации вооруженного переворота в Венесуэле. По его словам, оппозиционные силы слишком сильно понадеялись на военнослужащих.
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