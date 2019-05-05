Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"

Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить "как во всех нормальных странах". Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
Парламентарий обсуждал празднование "Дня примирения", который отмечается на Украине 8 мая с 2015 года. Сиротюк заявил, что готов примириться со всеми, кроме "НКВДшников", которые проводили массовые чистки на западной Украине. По мнению Сиротюка, за Украину воевала только УПА (запрещенная организация в Российской Федерации), а бойцы Красной армии совершали "преступления против человечности".
Политик призвал общественность осудить ветеранов Красной армии за их "противоправные действия".
"Я не считаю, что для Украины война закончилась 9 мая 1945 года, либо 1 сентября того же года. Мы действительно победили только 24 августа 1991 года, когда получили независимость, свой желто-голубой флаг и герб", - пояснил Сиротюк.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как возмущались украинские ветераны запретом на празднование Дня Победы.
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