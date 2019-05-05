Мадуро готовит армию к вторжению США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовым к попыткам США свергнуть законную власть военным путем. Об этом он рассказал военным курсантам на полигоне расположенном в штате Кожедес.



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"Наши военнослужащие должны быть готовы защитить наш суверенитет любым способом. Любого врага нашей страны военные должны встретить с оружием. Даже если Североамериканская империя решит посягнуть на нашу независимость", - пояснил курсантам Николас Мадуро.

Также Мадуро напомнил военным, что они защищают страну, которая имеет мощный военный потенциал.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что министр обороны Венесуэлы заявил о своей верности законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Глава Минобороны вынужден был сделать это заявление, чтобы опровергнуть слова Хуана Гуаидо о поддержке военнослужащими оппозиционных сил.

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