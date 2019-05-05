Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Поспред России при Совете Европы Иван Солтановский допустил выход России из конвенции по правам человека. Солтановский также сообщил, что Россия рассматривает все возможные варианты развития событий.
"Сейчас мы прорабатываем все возможные варианты, а также их последствия для России. Прежде всего оцениваем внешнеполитическое давление, которое может ожидать Россию после принятия такого решения", - сообщил журналистам постпред России в СЕ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россию могут вернуть в ПАСЕ уже в ближайшее время. Российская Федерация была лишена права голоса в организации в 2014 году из-за воссоединения с Крымом. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов в СЕ, которые составляли €30 млн.
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