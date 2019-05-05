Экс-главком НАТО призвал запретить всем россиянам въезд в США

Бывший командующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что гражданам России необходимо запретить въезд на территорию США. Такую позицию он высказал в своей статье, которая была опубликована в журнале Time.
По мнению Ставридиса, Россия глубоко оскорбила США вмешательством в президентские выборы в 2016 году. Бывший военнослужащий считает, что США пора оставить этические и моральные нормы, чтобы как следует ответить России на ее противоправные действия.
"Недавняя публикация доклада Роберта Мюллера только подтвердила то, что мы и так знали. Россия нанесла удар в самое сердце американской демократической системы. А мы оставили эти действия без ответа", - заявил Ставридис.
Ставридис считает, что нынешние санкции не представляют никакого веса. Поэтому он призывает их усилить. Например, полностью ограничить въезд в США гражданам России, а также ввести ограничения против российского спорта, культуры и науки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Конгресс США рассматривает законопроект пакета санкций против властей Грузии. Конгрессмены считают, что грузинские чиновники предпринимали противозаконные действия против американского бизнеса.
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