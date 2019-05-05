Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Экс-главком НАТО призвал запретить всем россиянам въезд в США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Бывший командующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что гражданам России необходимо запретить въезд на территорию США. Такую позицию он высказал в своей статье, которая была опубликована в журнале Time. 


СМИ: сенаторы США подготовили новые санкции против России / Новости от 14.02.2019 09:22

По мнению Ставридиса, Россия глубоко оскорбила США вмешательством в президентские выборы в 2016 году. Бывший военнослужащий считает, что США пора оставить этические и моральные нормы, чтобы как следует ответить России на ее противоправные действия.

"Недавняя публикация доклада Роберта Мюллера только подтвердила то, что мы и так знали. Россия нанесла удар в самое сердце американской демократической системы. А мы оставили эти действия без ответа", - заявил Ставридис.

Ставридис считает, что нынешние санкции не представляют никакого веса. Поэтому он призывает их усилить. Например, полностью ограничить въезд в США гражданам России, а также ввести ограничения против российского спорта, культуры и науки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Конгресс США рассматривает законопроект пакета санкций против властей Грузии. Конгрессмены считают, что грузинские чиновники предпринимали противозаконные действия против американского бизнеса.

Читайте также:

США не удастся "поставить Россию на место"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы США НАТО Россия санкции вмешательство
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
На дороге ночью. Памятка по безопасному вождению
Авто
Занимательные факты об автомобилях
Недвижимость
Главные вопросы, которые вы должны задать себе перед разработкой архитектурного проекта
Новости Все >
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека
Экс-главком НАТО призвал запретить всем россиянам въезд в США
Группа Queen стала богаче, чем королева Великобритании
Лидер оппозиции Венесуэлы признал провал попытки переворота
Британского министра обороны уволили после высказываний о болезни Терезы Мэй
Экс-министр предложил Германии создать фонд для "защиты" Прибалтики от России
Якутск и Верхоянск возглавили список самых экстремальных городов мира по версии El Pais
Вступил в силу закон об идентификации в мессенджерах по номеру телефона
Журналисты ФАН проводят расследование: в полиции куртку Резника уже проверяют на наркотики
Европейские страны не одобрили отказ США от продления послаблений Ирану
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Православие
Чьи молитвы услышит блаженная Матрона?

Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.

Чьи молитвы услышит блаженная Матрона?
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Новости Украины
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Военные новости
Пять оружейных новинок, показанных в Лас-Вегасе
Военные новости
История и характеристики специальной снайперской винтовки «Винторез»
Новости Украины
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница

По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.

Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Новости Украины
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Новости Украины
Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами
Новости Украины
На Украине придумали способ увеличения численности армии
Криминал
Депутат ЗакСа Максим Резник попал на видео за раскуриванием наркотиков на общем балконе

Депутат петербургского ЗакС Максим Резник, уличенный в употреблении марихуаны, вновь оказался в центре скандала.

Депутат ЗакСа Максим Резник попал на видео за раскуриванием наркотиков на общем балконе
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Новости Украины
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Военные новости
История и характеристики специальной снайперской винтовки «Винторез»
Культура
Ты в песне жива, Алия! - Памяти Алии Молдагуловой
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 8 Владимир Губарев Любовь Степушова Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго Любовь Степушова Рустем Сафронов Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму Рустем Сафронов
Комментарии
Экс-главком НАТО призвал запретить всем россиянам въезд в США
Как в России вернуть власть народа
Группа Queen стала богаче, чем королева Великобритании
Ты в песне жива, Алия! - Памяти Алии Молдагуловой
Лидер оппозиции Венесуэлы признал провал попытки переворота
Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда с Украины
Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда с Украины
Многодетная мать: вместе с летними детскими лагерями мы теряем наше будущее
Медведчук обвинил руководителей "Нафтогаза" в подрыве энергобезопасности Украины
МИД России призвал обуздать уличные протесты в Венесуэле
МИД России призвал обуздать уличные протесты в Венесуэле
Якутск и Верхоянск возглавили список самых экстремальных городов мира по версии El Pais
Лавров: Россия убеждает ДНР и ЛНР провести переговоры с Киевом
Журналисты ФАН проводят расследование: в полиции куртку Резника уже проверяют на наркотики
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами
Лукашенко объявил о готовности Белоруссии участвовать в урегулировании конфликта на Украине
Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами
Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
История и современность Все >
Уникальная находка кенийского фермера
Уникальная находка кенийского фермера
"Искусство встречать смерть". Любопытные факты о смертях гладиаторов
"Искусство встречать смерть". Любопытные факты о смертях гладиаторов
Пять оружейных новинок, показанных в Лас-Вегасе
Пять оружейных новинок, показанных в Лас-Вегасе
История и характеристики специальной снайперской винтовки «Винторез»
История и характеристики специальной снайперской винтовки «Винторез»
Иван Сидоренко: самый смертоносный российский снайпер, убивший 500 врагов
Иван Сидоренко: самый смертоносный российский снайпер, убивший 500 врагов
Защита Кремля во время Великой Отечественной войны
Защита Кремля во время Великой Отечественной войны
Пушкин: была ли предсказана смерть поэта?
Пушкин: была ли предсказана смерть поэта?
Союз против России: как Персия подружилась с Наполеоном, но быстро разочаровалась
Союз против России: как Персия подружилась с Наполеоном, но быстро разочаровалась
В «Партии Роста» даже говорить не хотят о вовлеченном в наркоскандал Резнике
В «Партии Роста» даже говорить не хотят о вовлеченном в наркоскандал Резнике
Милонов потребовал проверить Резника на наркотики
Милонов потребовал проверить Резника на наркотики
Домашнее Все >
Способы прививки плодовых растений
Садоводство, цветоводство, рецепты
Способы прививки плодовых растений
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Советы
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Советы
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Правильно ли белить деревья весной?
Деревья и кустарники
Правильно ли белить деревья весной?
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников
Весенний уход за дачным газоном
Ландшафтный дизайн
Весенний уход за дачным газоном
Что такое звон в ушах?
Что такое звон в ушах?
Мужское бесплодие: причины и лечение
Мужское бесплодие: причины и лечение
Как сохранить стойкость цвета волос и не навредить им
Как сохранить стойкость цвета волос и не навредить им
7 секретов использования старой косметики
7 секретов использования старой косметики
Что делать, если "эти дни" невыносимы
Что делать, если "эти дни" невыносимы
Хитрости по уходу за собой для ленивых девушек
Хитрости по уходу за собой для ленивых девушек
Три вида заботы о себе, о которых вы должны знать
Три вида заботы о себе, о которых вы должны знать
Счастливое имя по знаку Зодиака для мужчины
Счастливое имя по знаку Зодиака для мужчины
Шесть способов быстро успокоиться
Шесть способов быстро успокоиться
Что добавить в рацион для избавления от целлюлита
Что добавить в рацион для избавления от целлюлита
Мужское Все >
Удивительное чудо морского мира. Кашалот
Удивительное чудо морского мира. Кашалот
Правила рыбной ловли в Англии
Правила рыбной ловли в Англии
Изысканный королевский стиль в интерьере
Изысканный королевский стиль в интерьере
Столешница для кухни: выбираем материал
Столешница для кухни: выбираем материал
Покрытия для пола, за которыми легко ухаживать
Покрытия для пола, за которыми легко ухаживать
Как добавить интерьеру солнечного тепла?
Как добавить интерьеру солнечного тепла?
Фотообои в интерьере: плюсы и минусы
Фотообои в интерьере: плюсы и минусы
ПП десерт - малиновый зефир
Новости спорта
ПП десерт - малиновый зефир
Разные типы фигуры и тренировки для них
Новости спорта
Разные типы фигуры и тренировки для них
Виды спорта, необходимые для здоровья позвоночника
Новости спорта
Виды спорта, необходимые для здоровья позвоночника
Как добиться низкого содержания жира в организме. Часть вторая
Новости спорта
Как добиться низкого содержания жира в организме. Часть вторая
Устаревшие виды спорта: почему ушли в небытие?
Новости спорта
Устаревшие виды спорта: почему ушли в небытие?
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение

Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?

Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Новости Украины
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Новости Грузии
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
Бывший СССР
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
Новости Украины
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
США вновь нападают на Кубу
США и Канада. Новости и аналитика
США вновь нападают на Кубу
Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт
Азия
Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Прибалтика
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Новости Украины
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
С-400 Турции не по карману - мнение
Ближний Восток
С-400 Турции не по карману - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ