Британского министра обороны уволили после высказываний о болезни Терезы Мэй

Бывший глава минобороны Великобритании Гэвин Ульямсон считал, что Тереза Мэй не может занимать свой пост из-за проблем со здоровьем. Газета The Times сообщила, что Ульямсон в частных беседах с британскими политиками высказывался о том, что Тереза Мэй не способна управлять кабинетом министров из-за диабета.



Тереза Мэй потерпела поражение в британском...

Тереза Мэй уволила Ульямсона после того, как узнала о его высказываниях в свой адрес. Об этом ей сообщили сторонники из партии, которые подсчитали, что глава минобороны не в праве ставить под сомнение профессиональную пригодность главы правительства. Примечательно то, что сам Гэвин Ульямсон отрицает обсуждение болезни Терезы Мэй.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об угрозах новых санкций от Терезы Мэй в адрес России. Глава британского правительства пригрозила РФ новыми ограничениями из-за Керченского инцидента.

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