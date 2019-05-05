Британского министра обороны уволили после высказываний о болезни Терезы Мэй

Бывший глава минобороны Великобритании Гэвин Ульямсон считал, что Тереза Мэй не может занимать свой пост из-за проблем со здоровьем. Газета The Times сообщила, что Ульямсон в частных беседах с британскими политиками высказывался о том, что Тереза Мэй не способна управлять кабинетом министров из-за диабета.
Тереза Мэй уволила Ульямсона после того, как узнала о его высказываниях в свой адрес. Об этом ей сообщили сторонники из партии, которые подсчитали, что глава минобороны не в праве ставить под сомнение профессиональную пригодность главы правительства. Примечательно то, что сам Гэвин Ульямсон отрицает обсуждение болезни Терезы Мэй.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об угрозах новых санкций от Терезы Мэй в адрес России. Глава британского правительства пригрозила РФ новыми ограничениями из-за Керченского инцидента.
Читайте также:
Тереза Мэй объяснила, "почему русские отравили Скипалей"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.
Депутат петербургского ЗакС Максим Резник, уличенный в употреблении марихуаны, вновь оказался в центре скандала.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?